Beve detersivo dopo una lite in videochiamata con la ragazza: il 19enne non è in pericolo

Un 19enne ha bevuto del detersivo a seguito di una lite con la sua ragazza, avvenuta attraverso una videochiamata. I due si erano contattati per chiarirsi, ma i toni si sono alzati e l'uomo ha minacciato di suicidarsi bevendo la bottiglia di detersivo. Il ragazzo si trovava da solo a casa. La fidanzata, anche lei 19enne, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il gesto, da quanto si apprende, era solo dimostrativo: il ragazzo lo ha bevuto ma poi lo ha espulso immediatamente, vomitandolo. Il medico, dopo averlo visitato, ha deciso che non era necessario il trasferimento in pronto soccorso. La lite in videochiamata, secondo quanto accertato dalla polizia, è avvenuta per questioni sentimentali.