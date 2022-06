Due anziani, marito e moglie, di Marciana, sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto oggi in località La foce a Campo nell'Elba, intorno le 11.30. I due coniugi, per motivi da chiarire, sono andati a finire contro un albero con la loro auto. Sul posto i vigili del fuoco di Portoferraio.

L'uomo, 79 anni, è finito in codice rosso all'ospedale, mentre la moglie, 80 anni, in codice giallo, non sarebbe grave.