Incendio in supermercato di Volterra

Oggi, poco prima delle 13, la squadra dei vigili del fuoco di Saline di Volterra é intervenuta in Località La Rosa di Terricciola presso un supermercato per l'incendio del forno elettrico adibito alla cottura della carne. All'arrivo sul posto si constatava che il fuoco era stato domato dal personale del supermercato e si rendeva necessario il controllo strumentale e la messa in sicurezza di tutto l’impianto dell’apparecchiatura interessata dall’incendio. Non si segnalano danni a persone.