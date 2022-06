A Marco Balzano l’ottava edizione del Premio Vallombrosa

Marco Balzano con “Resto qui” è il vincitore dell’ottava edizione del Premio Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve. Gli altri candidati al premio erano Paolo Ciampi con “L’ambasciatore delle foreste” e Vanessa Marenco con “L’atlante dell’insolito”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera nell’abbazia di Vallombrosa. Al mattino, prima della cerimonia, i tre finalisti hanno incontrato gli studenti dell’istituto statale “Ernesto Balducci” che hanno lavorato proprio sulle opere dei tre autori.

Le tre opere sono state segnalate da un gruppo di librerie fiorentine (Alfani, Alzaia, Florida, Fortuna, Gioberti, L’ora blu, La Gioberti, Libreria dei Teatro Niccolini, Menabò, On the Road, Punti Fermi, Salvemini e Todo Modo) chiamate a selezionare libri che rispondessero pienamente al tema suggerito per il 2022 dal Rotary Club Firenze Valdisieve:” “Sostenibiltà e resilienza – verso un nuovo umanesimo ambientale”.

I vincitori delle precedenti edizioni sono stati: Luciana Castellina (2014) Vinicio Capossela (2016) e Carmine Abate (2017) e il premio Strega Paolo Cognetti (2018), Daniele Zovi (2019) e Federico Pace (2020/21).

“La Giuria di qualità ha unanimemente riconosciuto all’opera l’assoluta coerenza con il tema indicato per il concorso; le tematiche trattate, guerra, inondazioni, fuga e soprattutto la storia di una comunità che non si arrende, risultano di stringente attualità e, in quanto tali, propongono con forza la riflessione sull’urgenza di un ‘nuovo umanesimo’ – spiega la motivazione del Premio -. Balzano ha dato voce a chi non può più parlare e ci fa riflettere sulla brutalità del potere, e di come sovente, in nome di un apparente progresso, si esercitano, abusi e violenze: altro tema che richiede profonda attenzione da parte di noi tutti. Dal punto di vista della narrazione, col progredire del racconto, pagina dopo pagina, si assiste a una, per molti versi inusuale, crescita della complessità e definizione dei personaggi. La scrittura, immediata, e di elegante semplicità, la parte documentale e la forma epistolare scelta, sono da considerare un valore aggiunto per l’alta qualità dell’opera”.

La giuria del Premio è composta da: Eugenio Giani, Presidente Onorario; Antonio Aiello, Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve; Vincenzo Sorelli, Presidente Commissione Rotary Premio Vallombrosa, Eleonora Palmisano, Presidente Rotaract Firenze Centenario; Federico Pace, scrittore, vincitore dell’ultima edizione del Premio Letterario Vallombrosa; don Marco Mizza, Priore dell’Abbazia di Vallombrosa; Adele Dei, docente Lettere e Filosofia Unifi; Zeffiro Ciuffoletti, Prof. Emerito di Storia e membro Accademia dei Lincei; Alberto Severi, giornalista e autore teatrale; Fabrizio Ricciardelli, Direttore della Kent State University in Firenze; Giovanni Morandi, già direttore del QN e del Resto del Carlino; Antonio Lovascio, già vicedirettore de La Nazione e attuale Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa