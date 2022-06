Cane finisce in un canale a San Marcello Piteglio, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Limestre sono intervenuti nel comune di San Marcello Piteglio per il recupero di un cane che era caduto in un canale idrico artificiale e non riusciva più a risalire le sponde. Il vigili del fuoco sono intervenuti con "DPI" (dispositivi di protezione individuale) che prevedono l'utilizzo di una muta stagna e un giubbotto di sostentamento capace di mantenere il galleggiamento del soccorritore e di un eventuale soccorso. I due operatori hanno rapidamente raggiunto l'animale che è stato imbragato per il recupero e riconsegnato ai proprietari in buone condizioni.