Incidente durante gara di Enduro, grave motociclista pratese

Un motociclista 24enne, residente a Prato, è in gravi condizioni dopo essere stato sbalzato dalla sua moto durante una gara di Enduro. L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto intorno alle 14 nella zona di via Pian di Sotto a Quarto di Sarsina, in provincia di Cesena, e ha provocato al giovane centauro un preoccupante trauma spinale.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l'elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del Cnsas.

Dopo essere stato recuperato, il ragazzo è stato trasportato all'Ospedale di Cesena in codice rosso.