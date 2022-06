La pratese Arianna Polidori è Miss Ginestra Fiorentina 2022. Quarta Gaia Corbinelli di Vinci

Miss Ginestra Fiorentina 2022 e' Arianna Polidori di Prato. La bella concorrente pratese prevale sul gruppo delle 20 concorrenti in gara provenienti da varie localita' della Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto. La manifestazione inserita nel contesto dell'Antica Fiera della Ginestra ed organizzata da varie associazioni di Ginestra Fiorentina con il contributo di vari sponsor locali,e' andata in scena dopo due anni di stop a causa della pandemia ed anche in questa occasione ha visto il ritorno del grande pubblico per la gioia di tutti gli organizzatori. Non semplice il lavoro della giuria della serata che era presieduta dalla signora Angela Bagni sindaco di Lastra a Signa e dal signor Claudio Sansone in qualita' di segretario nel dover valutare tra le 21 candidate in gara le pretendenti alle fasce della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Ginestra Fiorentina 2022 - ARIANNA POLIDORI - di Prato - 21 anni - impiegata - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - MARTINA COMPARINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 26 anni - impiegata - H. 1,70 - capelli biondi - occhi castani - del segno dello Scorpione.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - LUNA GALLETTI - di Soiana (PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Cancro.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - GAIA CORBINELLI - di Vinci (FI) - 20 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - HANNAH RUTH DEVINE - di Pisa - 25 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi verdi - del segno dei Gemelli.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - ALESSIA ROSSI - di Pisa - 20 anni - impiegata - H. 1,68 - capelli castani - occhi verdi - del segno del Capricorno.

La prima classificata e' stata premiata dalla signora Angela Baldi sindaco di Lastra a Signa ed ha ricevuto dal signor Simone Petriglieri in rappresentanza delle Gioiellerie Pisani di Firenze e dintorni , il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

La serata e' stata condotta da Gaetano Gennai che durante lo spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alla premiazione, con giochi e momenti di cabaret, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da A.R. Stilisty per Capelli di Paolo e Patrizia Antilli e di Luana Compagnucci con salone a Castelfiorentino (FI). L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, di Alessio Stefanelli e di tutto lo staff dell'Antica Fiera di Ginestra.