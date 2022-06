Malore durante gara ciclistica a San Marcello Piteglio, morto 47enne

Tragedia stamattina in provincia di Pistoia, durante la granfondo in onore di Edita Pucinskaite - l'ex ciclista lituana campionessa del mondo in linea nel 1999 - e promossa dall'Avis Bike Pistoia.

Un 47enne ciclista partecipante alla manifestazione sportiva si è sentito male ed è finito a terra, probabilmente a causa di una crisi cardiocircolatoria, mentre stava pedalando in zona San Marcello Piteglio.

Immediatamente sia gli altri partecipanti che i sanitari del 118 sono intervenuti a prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

A seguito del decesso, la manifestazione è stata subito sospesa.