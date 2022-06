Motociclismo, il 14enne Guido Pini trionfa nel "suo" Mugello

Massima soddisfazione per Guido Pini, 14enne pilota di Scarperia, che ha vinto oggi la sua prima gara sulla pista del Mugello Circuit da quando corre in moto. "Io vivo a Scarperia ed è una bella sensazione, non avevo mai vinto al Mugello fino ad ora, né in Premoto3 lo scorso anno, né in Moto3 in questa stagione anche perché per me questo è il primo weekend del 2022 che disputo al Campionato italiano velocità, quindi sono molto soddisfatto per questo risultato".

Pini corre da quando aveva solo tre anni e al momento, insieme al Campionato italiano velocità che questo fine settimana ha appunto fatto tappa al Mugello, sta disputando anche la European talent Cup dove occupa la seconda posizione in classifica.