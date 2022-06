“100 Cene” con Emergency a Campi Bisenzio: buona cucina e solidarietà

Il prossimo 1° luglio alle 20:30 il Circolo GniGnì della Pubblica Assistenza ospiterà un evento dell’iniziativa “100 Cene”, che coniuga l’amore per la buona cucina con quello per una giusta causa: sostenere gli ospedali di Emergency.

Un momento di convivialità tra amici che diventa un bel gesto di solidarietà: i volontari del gruppo territoriale di Sesto Fiorentino e Calenzano insieme ai volontari della Pubblica Assistenza organizzeranno una serata culinaria che sarà non solo l’occasione per bere e mangiar bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino il lavoro dell’associazione, la sua storia e i suoi progetti nel mondo. I fondi raccolti durante la VII edizione di 100 cene saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti. Pubblica Assistenza - Circolo GniGnì: via Orly 37, Campi Bisenzio.

Info e prenotazioni (entro il 24 Giugno): 055 8949945.

Per le altre iniziative 100 Cene: QUI.

