A Firenze parte la Scuola Estiva per docenti con alunni con disturbi specifici di apprendimento

Il 21 giugno inizia la prima Scuola Estiva per docenti con alunni con necessità didattiche speciali rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado di Firenze e provincia. Verranno proposti 4 nuclei tematici e 3 laboratori divisi in gruppi, che si terranno fino al 27 giugno, presso l'Ufficio Regionale Scolastico della Toscana, in via Mannelli 113, a Firenze.

La Scuola Estiva si propone come una tappa di un percorso condiviso tra la Fondazione Franchi, che opera, in particolare, nel panorama della formazione e del supporto digitale alla didattica, e l' Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze.

"La Fondazione Franchi sostiene questo progetto - spiega Fernando Franchi, presidente Fondazione Franchi- che rientra nel protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per la massima accessibilità ed inclusione della scuola. Individuare nuove strategie educative e utilizzare strumenti di didattica innovativa diventa sempre più necessario per i docenti di oggi".

"L' offerta formativa che vorremmo infatti fornire ai docenti- dichiara la prof.ssa Elena Tenti dell' Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze- contribuisce a fornire strumenti per gestire adeguatamente la didattica inclusiva. È un'occasione preziosa quella proposta agli insegnanti non solo per consolidare o acquisire competenze in ambito di Bisogni Speciali, ma anche per stimolare il confronto. Questa proposta formativa, sicuramente replicabile, si pone come punto di partenza per attività future nell'ottica di rispondere ai bisogni formativi che i docenti stessi segnaleranno".

Fonte: Ufficio Stampa