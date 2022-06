Al via la queer week al Lumen, sei giorni di appuntamenti culturali tra dibattiti e spettacolo

Con un calendario denso e vario, a partire dalle 20 di martedì 21 giugno fino a domenica 26, una settimana intera di appuntamenti a tema Queer in equilibrio tra incontri di approfondimento e riflessione, e serate di divertimento e spettacolo.

La Queer Week è prima di tutto la risposta ad un bisogno sempre più diffuso di un luogo idealmente e concretamente libero, dove tutte le persone possano essere ed esprimersi per ciò che sono, anche solo da un punto di vista creativo, senza subire pregiudizi, ma anche dalla volontà sempre più presente di buttare giù quei vecchi muri di divisione sociale che piano piano – grazie alle nuove generazioni – si stanno lentamente sgretolando. La Queer Week - ospite in uno dei luoghi più frequentati del panorama fiorentino - si rivolge quindi non solo alle persone LGBTQIA+ e a tutte quelle che a loro volta si sentono oppresse e discriminate per motivi simili, ma anche a tutta quella parte di società che sente il bisogno di essere parte di un cambiamento attivo.

“La Queer Week nasce con l’idea non solo di essere un safe place per esprimersi liberamente in un ambiente privo di pregiudizi e condizionamenti” ha detto Mauro Scopelliti, Presidente di Arcigay Firenze Altre Sponde “ma anche come un’opportunità per offrire a chiunque voglia partecipare, l’occasione di avvicinarsi e comprendere la libertà e l’orgoglio della nostra comunità, attraverso momenti di dialogo ed approfondimento culturale ed artistico.

Antonio Bagni, Presidente dell'APS "Icche Ci Vah Ci Vole", che ha ottenuto dal Comune di Firenze la concessione gratuita dello spazio Lumen in cambio della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile e del verde di pertinenza, spiega: "Siamo orgogliose e orgogliosi di ospitare questa prima edizione della Queer Week. Lumen è uno spazio culturale inclusivo, che fa dell'incontro e del confronto la sua ricchezza. Anche se l'evento non è rientrato nell'Estate Fiorentina, abbiamo subito capito che poteva essere un'occasione unica per rendere la nostra città più aperta e informata e superare barriere e stereotipi che, nel 2022, sono francamente intollerabili. A nome di tutta la nostra Associazione di Promozione Sociale, un grazie di cuore a Valerio Bellini e ad Arcigay Firenze: vi aspettiamo per una settimana di incontri, spettacoli e divertimento".

La comunità LGBTQIA+ è parte integrante del tessuto sociale, anche nei luoghi di incontro e di intrattenimento. Questa è una realtà che non può più essere ignorata: è essenziale che le istituzioni, promuovano e sostengano iniziative in questa direzione, per creare maggiori opportunità di incontro in luoghi neutri e aperti a tutti senza distinzioni, con l’obiettivo di eliminare ogni forma di discriminazione e creare così una società il più possibile libera da stereotipi e giudizi”.

“La Queer Week nasce dall'esperienza di successo avuta con The Shade nel corso dell'ultimo anno” ha commentato Valerio Bellini, direttore artistico della Queer Week “Un successo che è solo in piccola parte merito di noi organizzatori, ma in gran parte dovuto alla reale necessità di vivere dei luoghi sicuri dove potersi esprimere liberamente. La Queer Week offre un safe place per 6 giorni consecutivi a Lumen, unendo cultura e intrattenimento con l'aiuto anche di altre realtà del territorio che, nella nostra visione a lungo termine, speriamo di ampliare il più possibile dal prossimo anno.”

Tra i punti salienti del programma della settimana - che spazia tra cinema, Drag Show, passando da una tavola rotonda e molto altro - l’imperdibile “Casa Hangar” open mic con Ava Hangar di giovedì 23, lo spettacolo di Stand Up “Vedi Caro” di FRAD e Claudia Vernier di venerdì 24 e la presentazione del libro “Canone ambiguo”. Da segnalare anche la “family edition” di The shade show di sabato in cui i resident artists ripercorreranno il best of delle performance di questo primo anno; la domenica pomeriggio dedicata ai giochi da tavolo per appassionati e a chiusura lo spettacolo di improvvisazione teatrale.

PROGRAMMA 21-26 GIUGNO 2022

Martedì 21

20:00 - Talk - Cinema e identità trans - l’importanza della rappresentazione

con Leonardo Borgo e Chiara Ottanelli. Collaborazione con “Proud” rassegna a sostegno del mese del Pride di Alice Storyteller.

21:30 - Arena Lumeniere - Proiezione del film “Pride”

In occasione della Queer Week l’appuntamento del martedì con “Cinema Lumen” si arricchisce di storie ed attivismo con la proiezione di “Pride”.

Mercoledì 22

Ore 19.00/24.00 - Queer Night - Palchetto

La consueta notte Queer a Lumen con Drag Show, giochi, sorprese e DJ set. Con: Victoria Wankingson e Bianca Mùnera Wutang

Giovedì 23

Ore 17:30 - Tavola rotonda: Politiche LGBTQIA+ e buone pratiche nelle amministrazioni locali

Le associazioni lgbtqia+ dialogheranno insieme alle istituzioni locali sulle politiche attuate o ancora da attuare nel nostro territorio. Le rivendicazioni, i servizi e il supporto alla comunità lgbtqia+ hanno ancora bisogno di essere riportate nel concreto delle nostre vite. Il pride ormai è una rivendicazione decennale, ma nonostante ciò, le rivendicazioni politiche difficilmente si traducono in un cambiamento nelle vite di tutti i giorni. Cercheremo, anche grazie alla neonata consulta lgbtqia+ del Comune di Firenze, di provare a cambiare tutto questo.

Ore 20 - Solo se ti rende felice con GGG - Palchetto

Incontriamo i Gruppo Giovani GLBTI* di Firenze per parlare della risposta dell’attivismo LGBTQIA+ ai bisogni dei giovani.

Ore 21:30 - Casa Hangar - Main Stage

Ava Hangar apre le porte di casa sua, ovvero del suo palco, a chiunque voglia esprimere se stesso senza paura di essere giudicato ma solamente accolto nella sua grande famiglia. (Open Mic)

Ore 23 - Dj Set - Main Stage

Venerdì 24

Ore 19 - Aperi-Queer

Invadiamo Lumen mentre proviamo le sue proposte culinarie.

Ore 19:30 - Solo se ti rende felice con Luca Starita - Palchetto

Presentazione del libro “Canone Ambiguo” sul tema della rilettura Queer di grandi autori del passato.

Ore 21:30 - “Vedi Caro” - Main stage

Spettacolo di Stand Up di FRAD e Claudia Vernier.

Vedi Caro è un monologo comico arricchito da incursioni musicali, scritto e interpretato da FRAD e musicato e interpretato da Claudia Vernier, sui temi dei ruoli di genere, del femminismo, del privilegio, del lesbismo e della queerness.

Ore 23 - Dj Set

Sabato 25

Ore 18:00 - Introducing The Florentine - English news magazine in Florence Con Vincenzo D’angelo e Kali Swaid

Evento in lingua inglese.

Ore 19 - Aperi-Queer

Invadiamo Lumen mentre proviamo le sue proposte culinarie.

Ore 19:30 Talk ThreeFaces - Talk con Samuel Spanò - Palchetto

Intersezione con lo Sbeeem Festival dell’associazione Threefaces per un talk insieme a Samuel Spanò, fumettista e illustratore molto legato alle tematiche lgbtq+, con cui verranno affrontate le tematiche dell’inclusione e dell’aspetto psicologico salvifico che il disegno ha avuto nella sua personale esperienza.

Ore 21:30 - The Shade Show “Family Edition” + Disco Party - Main Stage

Lə resident artists ripercorreranno il best of delle performance di questo primo anno di vita di The Shade. Con: Ava Hangar, Victoria Wankinson, Bianca Mùnera, Panthera e Gionatella.

Domenica 26

Ore 16 - Arcigaymerz, un pomeriggio con i giochi da tavolo - Tavoli

ArcigaymerZ è il gruppo ludico LGBTQIA+ & friends di Arcigay Firenze. Nasce con l'obiettivo di creare uno spazio il più sicuro e inclusivo possibile per appassionatə di giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni a giocare con Arcigaymerz, i giochi da tavolo e le regole le portano loro!

Ore 17:00 - 19:00 Workshop - Cerchio di donne a cura di Giulia Cavallini - Frutteto

L’espressione del femminile in cerchio, la ricerca di connessione tra storie diverse, di scambio e ricchezza per apprendere e fare esperienza. Il workshop ha un costo di 5€

Ore 18 - Agedo ON STAGE

Come reagisce un genitore al coming out della propria figlia o del proprio figlio? Mille sensazioni, mille domande, parole dette e non dette, pensate o rimaste sospese. Ecco che quattro mamme di una associazione di genitori e amici di persone LGBTIAQ+ si confrontano, si raccontano, con leggerezza e profondità, con lacrime e sorrisi. Mettiamo in scena le nostre esperienze, le nostre vite e quelle delle nostre famiglie.

Ore 19 - Aperi-Queer

Invadiamo Lumen mentre proviamo le sue proposte culinarie.

Ore 19 - Solo se ti rende felice con Nosotras - Main Stage

Con Nosotras, Associazione interculturale di donne, abbiamo ospitato un talk sul nostro podcast per parlare di empowerment e contrasto alla violenza di genere. A Lumen andremo più nello specifico ospitando una volontaria che ci parlerà della sua esperienza personale di cammino con le donne di NosOtras.

Ore 21:30 - Impro Queer - Arena

Serata di improvvisazione teatrale Queer.

Si può ridere di tutto si, basta creare lo spazio ideale e, soprattutto, bisogna saperlo fare.

