Ballottaggio Carrara, Italia Viva va col centrodestra di Caffaz e molla il Pd

Si spacca l'alleanza Pd-Italia Viva, già debole di suo, in quel di Carrara. Là dove il partito di Matteo Renzi aveva presentato la candidatura forte di Cosimo Ferri, ex sindaco di Pontremoli e parlamentare, l'apparentamento arriva con il candidato di centrodestra Simone Caffaz per la Lega e altre liste civiche. Italia Viva si riunisce con il resto del centrodestra, dato che si aspetta una decisione anche per il candidato sostenuto da FI-FdI Andrea Vannucci.

Ferri commenta con un video cosa sarebbe successo: "La candidata Pd Arrighi ha detto no all'apparentamento ma ha offerto un piano B, di poltrone, senza avere il coraggio di apparentarsi. Non ho accettato. Allora il PD ha giocato a spaccare la nostra coalizione e non ha più scelto il sottoscritto come interlocutore. Troppo fermo e determinato".

Il perché di Caffaz: "Mi ha garantito massima apertura al civismo, nuovo schema per Carrara: non si è parlato di piano B ma solo di far crescere Carrara. Questa è stata la differenza. Tutto il resto è una narrazione sbagliata, falsa e fuorviante".

Caffaz dunque promuove una coalizione con tutto il resto di candidati: Ferri, Vannucci ed Elvino Vatteroni.