Biblioteca San Giorgio, giochi e libri nel programma delle aperture serali

Con l’estate 2022 tornano le aperture serali della Biblioteca San Giorgio. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 23 giugno ed è dedicato al gioco, in tutte le sue declinazioni.

Il gioco è (anche) una cosa seria è il titolo della serata, che richiama, oltre agli aspetti liberi e gioiosi del gioco, anche i benefici universalmente riconosciuti. L’articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia riconosce infatti il diritto dei bambini al gioco, come strumento di apprendimento, di sviluppo della creatività e delle abilità sociali. Ma anche per gli adulti giocare ha tanti aspetti positivi: stimola la flessibilità mentale e la tendenza alla sperimentazione, aiuta a mantenere e rinnovare le connessioni neurali, sviluppa e agisce come nell’elaborazione delle emozioni e ha un ruolo importante nella rivitalizzazione della socialità.

Tutto questo è rappresentato nel programma della serata, che infatti propone giochi per adulti, per ragazzi e per bambini: gli amanti degli scacchi potranno sfidarsi a partire dalle 16 in una lunga giornata che culminerà alle 21 con una simultanea con il Campione Regionale Under 16 Alessandro Mattia; il Circolo Bridge Pistoia accoglierà tutti i curiosi del bridge con una lezione zero di introduzione a uno dei giochi più complessi ma anche appassionanti e praticati del mondo, prima di proseguire con un piccolo torneo; nell’auditorium Terzani ci si sfiderà divisi a squadre con “Per un pugno di libri” e altri divertenti giochi a quiz incentrati sul mondo dei libri; la compagnia Kultroses 659 riporta a Pistoia il Teatro a gettoni per allietare e divertire tutti gli intervenuti con il loro juke-box teatrale. Infine sin dal pomeriggio nello spazio della San Giorgio Ragazzi e in Zona Holden si potranno provare giochi di ruolo e giochi da tavolo per tutte le età. Alle 21.30 il mago Marco Marchese si esibirà in uno spettacolo di giochi di prestigio e di micromagia.

Per tutto il tempo di apertura, gli Amici della San Giorgio esporranno il loro consueto mercatino del libro usato “Di libro in libro”. Dalle 19 in poi sarà possibile cenare in biblioteca grazie all’apericena predisposto dalla Caffetteria.

Ecco il programma in dettaglio.

Ore 16-23 Galleria centrale

Scacco al re!

dalle 16 alle 20 Gioco libero

dalle 21 alle 23 Simultanea con il Campione Regionale Under 16 Alessandro Mattia

Ore 16-20 Zona Holden

Giochi di ruolo in biblioteca per ragazzi dai 13 anni

a cura dell’Associazione Narratori di Mondi - Amici di Tommaso

Ore 18-20 e ore 21-23 San Giorgio Ragazzi

Giochi da tavolo per bambini dagli 8 anni e per i genitori

a cura dell’Associazione Astèria

Diamant, Rush&Bash, Century, L’isola proibita, Raccontami una storia e altri giochi

Ore 21-23 Edicola

Un tocco di bridge

a cura del circolo Bridge di Pistoia

Lezione zero: dimostrazione teorico pratica del gioco del bridge

A seguire: piccolo torneo con gli allievi del Corso di Bridge

Ore 21-23 Galleria centrale

Teatro a gettoni con la compagnia Kultroses 659

Ore 21-23 Auditorium Terzani

Per un pugno di libri e altri giochi libreschi (di squadra) con Massimiliano Barbini

Ore 21.30 Zona Holden

Spettacolo di Giochi di carte e micromagia con il mago Marco Marchese

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa