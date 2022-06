Borgo San Jacopo, arrestato in flagranza per furto aggravato

Domenica pomeriggio, 19 giugno, i Carabinieri della Compagnia Oltrarno hanno colto in flagranza e arrestato un uomo di nazionalità tunisina, per l'ipotesi di furto aggravato e tentato furto aggravato.

In particolare, un Carabiniere libero dal servizio che passeggiava per le vie del centro cittadino, ha notato il soggetto tunisino mentre tentava di rompere la catena di una bicicletta per impossessarsene, senza tuttavia riuscirci. Insospettito dall’atteggiamento e ritenendo potesse provarci nuovamente, il Carabiniere ha deciso di seguire l'uomo, allertando intanto la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Firenze per richiedere supporto di personale in servizio. Senza mai perdere il contatto visivo del sospettato, il Carabiniere è+ stato raggiunto da una pattuglia della Stazione di Grassina. In quel frangente, il malintenzionato, individuata un’altra bicicletta posteggiata in Borgo San Jacopo, se ne impossessava repentinamente, portandola in spalla nella vicina via dei Sapiti. A quel punto i militari dell’Arma decidevano di intervenire fermando l’uomo, che con un martello tentava di rompere anche questa catena.

I militari sono riusciti a fermare l'uomo, hanno sequestrato il martello e condotto l'uomo negli uffici della Stazione Carabinieri di Firenze Legnaia dove, al termine degli atti, è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e tentato furto aggravato e ristretto in camera di sicurezza in attesa che la sua posizione venga vagliata con rito direttissimo fissato per questa mattina, lunedì 20 giugno.