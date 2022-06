Cure palliative e Dat, approfondimento a Firenze con l'Ordine dei Medici

Approfondire il tema delle cure palliative e rapportarsi in modo consapevole a quello, altrettanto delicato, delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Sono gli argomenti che saranno al centro dell'evento dell’Ordine dei Medici di Firenze, in programma il 22 giugno (dalle 20 alle 23 circa) nelle sede dell’Ordine. L’appuntamento, ribattezzato "Pillola del mercoledì", ricorre con cadenza mensile e riveste uno scopo preciso. "L’abbiamo pensato - spiega Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine fiorentino - per cercare di avvicinare i molteplici professionisti che operano sul territorio. Un momento di approfondimento e di confronto autentico tra i medici di specializzazioni differenti, utile a conoscere punti di forza, istanze e problematicità espresse dai colleghi".

Il primo evento, andato in scena il 18 maggio, si è rivelato un successo: "Era un focus sul segmento degli odontoiatri - ricorda Dattolo - e siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla partecipazione e dalla curiosità che ha destato". Il format, agile, prevede di affrontare un argomento con i massimi specialisti locali in modo rapido e incisivo, per poi lasciare spazio agli interventi: da qui la scelta del nome "pillola".

All'appuntamento di mercoledì 22 giugno prenderanno parte, nelle vesti di relatori, il dott. Massimo Piazza, già medico palliativista Usl centro e volontario a File, per parlare delle cure palliative; il dott. Alfredo Zuppiroli, già Presidente Commissione bioetica Regione Toscana, per fare il punto sulle Dst; il dott. Nicolò Altieri (medico medicina generale e membro comitato etico Us lcentro Toscana) e il dott. Sergio Baglioni (medico medicina generale e Segretario Ordine Medici Firenze), per illustrare la situazione sul territorio. Interverrà inoltre, in qualità di moderatrice, la dott.ssa Maria Grazia Mori (medico medicina generale e Consigliere Ordine dei Medici Firenze).

Gli appuntamenti sono aperti ai soli iscritti all’Ordine e a numero chiuso. Si consiglia quindi la prenotazione contattando la segreteria dell’Ordine al numero 055.496522.

Fonte: Ordine dei Medici di Firenze - Ufficio stampa