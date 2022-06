Escursionista ferito ad Abetone Cutigliano, soccorso in elicottero

Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano CNSAS sono intervenuti ieri nei pressi del Rifugio Lago Nero (Abetone Cutigliano, PT), per recuperare un escursionista infortunato. L'uomo stava facendo un'uscita con un gruppo quando è caduto riportando un trauma a una gamba. È intervenuta una squadra della Stazione Appennino, insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i quali hanno provveduto a stabilizzare il ferito. A causa della complessità logistica di un eventuale recupero via terra e di una terza attivazione per un incidente a Casetta di Lapo - poi annullata - i tecnici hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso1.

L'elicottero è atterrato davanti al Rifugio ed ha imbarcato l'uomo. Da lì è stato ospedalizzato a Firenze.