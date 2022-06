Festa della Musica. Martedì 21 giugno dalle 18 saggi di musica classica e moderna

La Festa della Musica, nata in Francia nel 1982, ha visto i suoi primi sviluppi nel resto dell’ Europa nel 1985 in occasione dell'anno europeo della Musica.

Da allora si è sviluppata sempre di più e quest’anno, dopo i problemi per la pandemia, torna puntuale in molte città italiane.

Ha aderito anche Cerreto Guidi dove Martedì 21 giugno si terrà la Festa della Musica organizzata dal Comune di Cerreto Guidi, in collaborazione con Muzika Aps.

Il programma prevede, a partire dalle 18, saggi per la parte moderna in Piazza Dante Desideri.

Per l'alto numero di adesioni, gli altri saggi, per la parte classica, si terranno, con inizio alle ore 18,30, nei locali della Biblioteca "Emma Perodi" che per l'occasione chiuderà al pubblico alle 18.

A partire dalle 21 Rock Band in Piazza Dante Desideri.

La partecipazione a tutte le esibizioni è gratuita.



Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi