Fi-Pi-Li, due incidenti a San Miniato e Ponsacco

Due incidenti che sono avvenuti in Fi-Pi-Li hanno dato difficoltà al traffico nel pomeriggio di oggi.

Un'auto si è scontrata contro un camion nei pressi dell'uscita di San Miniato in direzione di Firenze. Il traffico è rimasto bloccato e in molti hanno preferito uscire all'uscita di Santa Croce. A rimanere ferita nello scontro una 77enne, sul posto due ambulanze. La donna è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.

Codice giallo anche a Ponsacco, all'uscita verso Firenze. Un camion è finito nel fossato. Sul posto i sanitari inviati dal 118.