Ladri in casa? Peggio, abusivi occupano abitazione dopo le ferie dei residenti

Una vacanza che si è conclusa con il ritorno a casa terrificante. A Terranuova Bracciolini una famiglia al ritorno dalle ferie ha trovato la propria casa occupata abusivamente. Inizialmente i veri residenti pensavano che ci fossero i ladri in casa, ma poi hanno trovato un uomo e una donna che stavano usando la casa, cosa che hanno già fatto in passato. I carabinieri dopo un lungo colloquio sono riusciti a mandare via dalla casa i due e a riportare via anche le loro cose. Il proprietario si è riservato di fare denuncia per invasione di edifici e violazione di domicilio.