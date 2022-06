L'Ora del Racconto trasloca nei parchi a Empoli: il programma delle letture all'aperto

Il parco di Serravalle a Empoli

A partire da mercoledì 22 giugno 2022, l'Ora del Racconto, fra le iniziative promosse dalla Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini per i più piccoli, andrà in tournée nei parchi della città, con tante storie, tanti libri e proposte di letture disponibili al prestito durante tutte le iniziative. I partecipanti potranno trovare infatti anche un piccolo punto prestito allestito in cui sarà possibile prendere in prestito ciò che piace, per restituire o fare prenotazioni. L'orario di apertura sarà dalle 17,30 alle 19,30.

Questa offerta completa il programma della Biblioteca al Parco, che prevede anche un punto prestito settimanale al Parco di Serravalle, ogni lunedì e giovedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30. Negli stessi giorni, ovvero il lunedì e il giovedì, la Sezione Ragazzi, negli spazi consueti della biblioteca comunale Fucini, è chiusa.

Il calendario

22 Giugno - Giardino Piazza Toscanini

29 Giugno - Giardino di Ponte a Elsa

6 luglio - Piazza Matteotti

13 luglio - Giardino di Monterappoli (via Salaiola)

20 luglio - Giardino di Casenuove (via Val d'Orme)

27 luglio - Parco pubblico di Corniola

3 agosto - Giardino di Pontorme (via Giro delle Mura nord)

24 agosto - Giardino di Pozzale

31 agosto - Giardino in Carraia

7 settembre – Giardino di Ponzano (via Enea Galletti)

Mercoledì 27 luglio ci sarà anche un gradito fuori programma: ad Avane, nella piazza dei Cavalieri, letture e piccolo punto prestito a lume di luna. A partire dalle 21,30.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere alla mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571/757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa