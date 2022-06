Quella montelupina sarà "Un'estate di eventi". Presentato al MMAB il programma

Non più una festa di tre giorni, ma un vero e proprio festival che dura tutto il mese. È "Un'estate di eventi", il programma-contenitore che anima l'estate 2022 di Montelupo Fiorentino.

Nella presentazione di oggi al MMAB, Paolo Masetti ha raccolto tutti i principali promotori e organizzatori degli eventi che compongono il programma: si va dal cinema al teatro, dai laboratori artistici alla musica dal vivo, passando per il comune denominatore di tutto, ovvero la ceramica.

L'associazione Strada della Ceramica organizza "Made in Montelupo & Friends", la mostra mercato con oltre trenta espositori da tutta Italia del 25 e 26 giugno.

Nello stesso fine settimana si inaugurano due mostre: "Blu zaffera" e "Monster", con oggetti artistici in ceramica atti che valorizzano il prodotto principale locale e gli artisti che lo lavorano.

Sempre parlando di arte, fondamentali saranno i cantieri artistici itineranti per la città, che coinvolgeranno i cittadini permettendo loro di potersi cimentare collaborando con Christian Caliandro e le artiste Serena Fineschi ed Elena Bellantoni.

Oppure sarà possibile anche fare l'aperitivo e provare a dipingere, grazie all'iniziativa denominata "Drink & Draw" ("bevi e disegna"). Un modo originale per coinvolgere anche chi non è addetto ai lavori per avvicinarlo all'arte e alla sua manualità.

La versione allungata della Festa della Ceramica di quest'anno propone poi anche una sorta di tour artistico nell'architettura industriale, grazie alla riapertura dell'Archivio Industriale Bitossi o alle visite guidate all'interno dell'atelier di Marco Bagnoli.

Una proposta eterogenea ed estremamente vasta, difficile da racchiudere in poche righe, ma che è ampiamente reperibile sul sito che raccoglie tutte le tipologie di eventi di quest'edizione della Festa della Ceramica: festaceramica.it.

L'edizione prevede anche una rassegna teatrale, curata dal Borgo degli Arlecchini, il ritorno all'Ambrogiana di Montelupo Fool Park, tutta la rassegna dedicata alla ceramica con "Cèramica Off", a copertura della fine del mese di giugno e di tutto il mese di luglio, nonché l'inaugurazione di vari altri luoghi che faranno da contorno a un'estate montelupina che "permetterà alle persone di rimanere a Montelupo - come si è augurato il sindaco, Paolo Masetti - e che è stato impossibile organizzare grazie al lavoro instancabile di quanti hanno collaborato, ognuno nel proprio campo, alla stesura del programma".

Christian Santini