Paratriathlon a Firenze, uno sport in crescita

Le recenti Olimpiadi di Tokyo hanno dato lustro al paratriathlon italiano con 1 argento e 2 bronzi olimpici. Parlare di paratriathlon in Toscana vuol dire parlare di Firenze Triathlon, storica società del capoluogo fiorentino, che ha all’attivo un settore di alto livello dedicato a questa specialità.

Ce ne parla Andrea Pucci, vice presidente della società e responsabile del settore paratriathlon.

"Il Triathlon è una disciplina paralimpica che comprende Nuoto, bici e corsa in base alle disabilità del paratleta. In Italia arriva nel Febbraio 2011, quando il CIP (Comitato Paralimpico Italiano) ha riconosciuto il triathlon come Disciplina Sportiva Associata. Nel Luglio 2016 il CIP riconosce la FITRI quale Federazione Sportiva Paralimpica, e nel Settembre 2016 l’Italia conquista due medaglie alle Paralimpiadi di Rio 2016.

Il Firenze Triathlon ha allestito dal 2016 un settore dedicato a questa specialità vantando tra le sue fila il campione di canoa Pier Alberto Buccoliero come primo rappresentante del paratriathlon fiorentino. Nel 2018 e 2019 abbiamo organizzato i Campionati italiani di Paraduathlon a Montelupo Fiorentino portando in gara ben 4 atleti con i nostri colori"

Ma non è finita qui, "ai recenti Campionati Italiani Para Triathlon del 4 giugno, abbiamo ottenuto ben 3 Titoli Italiani nelle categorie PTS2 con Gianluca Valori, PTWC2 con Pier Alberto Buccoliero e PTVI1 con Alberto Tomberli con guida Giacomo Cesari. Da segnalare anche il 2° posto di Marco Lemmetti nella categoria PTVI2 e il 3° di Alessio Baldazzi.

Notizie invece degli ultimi giorni sono il 3° posto di Gianluca Valori alla World Cup di La Coruna in Spagna e la vittoria di Pier Alberto Buccoliero al Ironman 70.3 in Lussemburgo che gli ha valso la qualifica per la leggendaria finale Ironman di Kona.

Per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa specialità, mettiamo a disposizione i nostri spazi acqua e le nostre strutture per la corsa oltre naturalmente all’esperienza maturata nelle gare e la possibilità di organizzare trasferte".

Fonte: Firenze Triathlon - Ufficio Stampa