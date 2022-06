Pubblica Amministrazione Digitale, Pontedera si aggiudica 5 finanziamenti Pnrr

Oltre 600mila Euro di finanziamenti erogati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il Comune di Pontedera. Il settore di riferimento è quello della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, versante sul quale Pontedera è, da tempo, all'avanguardia, con tutta una serie di servizi già offerti ai cittadini e alle imprese per velocizzare, snellire e semplificare le procedure, proprio grazie all'ausilio della tecnologia.

Con i finanziamenti del Pnrr saranno fatti nuovi e corposi passi avanti. Nello specifico il bando ha premiato le progettualità su:

PagoPa: migrazione e attivazione dei servizi di incasso dell’ente sulla piattaforma nazionale pagoPA

€ 54.630

Cloud: implementazione di un piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione

€ 252.118

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici: realizzazione di interventi di miglioramento del sito web e di servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni

€ 280.932

Spid e Cie: estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE

€ 14.000

App Io: migrazione e attivazione dei servizi digitali dell’ente sull’APP IO

€ 26.936

Solo per fare alcuni esempi pratici, con PagoPa sarà possibile effettuare il pagamento di ben 30 fra tasse, canoni, imposte, servizi, sanzioni e tramite l'App Io ricevere tutta una serie di avvisi e informazioni, comprese quelle relative a modifiche temporanee sulla viabilità.

"Le risorse ottenute premiano sia quei percorsi già avviati dal Comune in tema di digitalizzazione, come il passaggio al pago PA e Spid, sia l'introduzione di nuovi servizi digitali. Si tratta di contributi importanti che, se da un lato, servono ad incrementare la funzionalità della macchina nella gestione efficiente ed efficace dei processi interni, dall'altro lato, consentono di garantire la più ampia accessibilità dei cittadini ai servizi ed ai dati della pubblica amministrazione mediante un semplice click, in totale sicurezza e comodamente da ogni dispositivo con accesso ad internet", ha spiegato l'assessora ai sistemi informativi e sviluppo agenda digitale Sonia Luca.

"Investire sul digitale significa investire sulla trasparenza, sul rapporto con il cittadino e con le realtà economiche per i quali la pubblica amministrazione deve sempre più diventare un interlocutore versatile ed accessibile."

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pontedera