Topi d'appartamento a Firenze, recuperata refurtiva: ecco come riaverla

Qualche giorno fa la Polizia municipale di Firenze, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha eseguito il fermo di tre cittadini stranieri in possesso di attrezzi da scasso. Il reparto antidegrado della polizia municipale ha recuperato anche diversi oggetti probabilmente rubati. I cittadini che eventualmente riconoscano alcuni degli oggetti in foto possono contattare il reparto antidegrado della polizia municipale al numero 055 2625951 con orario 08.00-17.00.