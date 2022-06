Tornano le “Palestre a cielo aperto” ad Altopascio

Ad Altopascio lo sport si fa nel parco: tornano le “Palestre a cielo aperto”, nel parco Aldo Moro, proposto dall’amministrazione comunale e realizzato grazie alla collaborazione con l’ASD L’Acquario.

L’appuntamento è dal 21 giugno al 28 luglio e dall’1 al 15 settembre con il corso di ginnastica dolce, gratuito, rivolto alle persone ultracinquantenni: un’occasione per continuare a prendersi cura del proprio corpo e dello spirito anche al termine della stagione invernale dei corsi comunali, per stare insieme e per vivere, sempre di più, il territorio.

"Anche quest’anno – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l'assessore alle politiche sociali e allo sport Valentina Bernardini – siamo felici di poter offrire a tutti la possibilità di svolgere attività fisica all’aperto, guidati da istruttori esperti e, soprattutto, gratuitamente. I cittadini altopascesi ultracinquantenni potranno, dunque, continuare il percorso di benessere intrapreso con i corsi comunali invernali o affacciarsi per la prima volta a questa attività in totale sicurezza. Il progetto “Palestre a cielo aperto”, inoltre, ci permette di promuovere il nostro territorio, di renderlo ancora più vivo e vissuto: ci piace pensare, infatti, che anche questi corsi concorrano a ricostruire quel rapporto di socialità, quell’aggregazione, sospesi troppo a lungo dalla pandemia e dal Covid. Invitiamo tutti, dunque, a prendere parte a quest’esperienza che, ne siamo certe, avrà come sempre un ottimo successo".

L’appuntamento con il corso di ginnastica dolce, a partecipazione gratuita, è il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 19.30, nel parco Aldo Moro. Gli istruttori dell’ASD L’Acquario guideranno i partecipanti alla scoperta di movimenti lenti e non impegnativi che contribuiranno a mantenere in buona salute il sistema cardio-circolatorio e l’equilibrio psicologico: un doppio beneficio raggiunto soprattutto dallo svolgimento all’aria aperta delle lezioni.

La partecipazione al corso è gratuita: per eventuali ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 340.9028696.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa