Truffa informatica a Fiorentina e Dazn: prosciolti i due presunti hacker

Sono stati prosciolti dal tribunale di Firenze i due fratelli spagnoli di Granada accusati di essere i presunti hacker che avevano compiuto una truffa informatica da 1 milione e 600 mila euro ai danni di Dazn e la Fiorentina. I due spagnoli, ultra sessantenni e uno dei quali deceduto alcuni mesi fa, sono stati prosciolti per difetto di giurisdizione.

Secondo l'accusa, nel 2018 i due, si sarebbero inseriti nella corrispondenza scambiata tra Dazn e la società viola e avrebbero sostituito l'iban del loro conto corrente con quello indicato dalla Fiorentina per il pagamento. La Perform la società di produzione di programmi sportivi e licenziataria dei diritti televisivi del campionato di seria A attraverso Dazn, fece il bonifico da 1.605.179 euro. Denaro che però finì sul conto aperto in una banca di Barcellona legato a una società finanziaria di proprietà dei due fratelli. Quando la Fiorentina si accorse di non aver ricevuto il denaro, fece denuncia e con lei presentarono querela anche Lega Calcio e la Perfomr.