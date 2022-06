Cambio all'Use, ad allenare arriva Luca Valentino

Luca Valentino è il nuovo allenatore dell’Use Computer Gross. Trenta anni, nato a Grosseto, ha allenato nella scorsa stagione la serie C Silver del Biancorosso Sesa oltre ad Under 19 ed Under 15 Eccellenza.

In passato ha già lavorato con la prima squadra maschile, scelto da Giovanni Battista Bassi per il suo staff e poi confermato da Alessio Marchini.

La sua carriera da allenatore inizia 12 anni fa a Grosseto salvo poi passare come assistente alla Virtus Siena, dove figura nello staff dell’Under 15 Eccellenza che vince il campionato. E’ soprattutto nel settore giovanile che si mette subito in mostra con vari trofei delle province, assistente alla Toscana nel trofeo delle regioni e partecipando ad un raduno della nazionale a Roseto.

Una parentesi importante della sua carriera arriva quando approda a Livorno sponda Don Bosco dove, oltre a fare da assistente negli anni a Saibene, Da Prato e Russo, disputa due finali nazionali.

Arriva poi come detto la chiamata dell’Use che, oltre ad inserirlo nello staff della prima squadra, gli affida gruppi di punta del settore giovanile con i quali si toglie la soddisfazione di centrare le finali nazionali e vincere l’anno scorso il titolo Under 19. Quest’anno ancora alla guida dello stesso gruppo con soddisfazioni sia nella serie C Silver (centrati i playoff) che nell’Under 19 (finali nazionali a Ragusa).

Ed ora il grande salto nella prima squadra, per la prima volta da capo allenatore in serie B.