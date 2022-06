In fiamme un campo di sterpaglie a Mezzana

I vigili del fuoco di Prato e Montemurlo sono intervenuti alle 17.30 di oggi, martedì 21 giugno, per un incendio di sterpaglie di circa 21mila metri quadrati che ha coinvolto l’appezzamento di terra compreso tra via Viottolo del Porcile e via delle Viottole in zona Mezzana. Sul posto la squadra della centrale e del distaccamento di Montemurlo oltre a due autobotti della centrale di Prato e una del comando di Firenze in supporto, per un totale di 15 vigili del fuoco impegnati. Non risultano persone coinvolte né danni a fabbricati.