Arrivano 13 milioni di euro e 56 nuovi alloggi popolari nell'Empolese Valdelsa

L'Empolese Valdelsa investe nelle abitazioni popolari tramite la sua partecipata Publicasa e impiegherà da qui al 2026 ben 13,4 milioni di euro, con ulteriori 34 milioni da confermare su progetto del Superbonus 110% tramite la partecipazione pubblico-privata.

A darne notizia in una conferenza stampa il sindaco di Empoli Brenda Barnini, con delega alla Casa nell'Unione dei Comuni, il presidente Publicasa Sandro Piccini, il dg Cosimo Gambuti e l'avvocato Elisa Ciabò.

Ci saranno 56 nuovi alloggi, di cui 16 a Fucecchio, 12 a Castelfiorentino, 11 a Empoli, 9 a Montespertoli e 8 a Certaldo mentre per la restante parte degli edifici presenti verranno effettuati interventi di ristrutturazione per il 70% dei 1.580 esistenti, la parte più in difficoltà per gli anni sulle spalle.

Gli interventi sono da sommare agli oltre 900-1000 di ogni entità che ogni anno vengono effettuati da Publicasa con i proventi degli affitti calmierati e con i fondi degli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa. Ed è un'opera in continua corsa, dato che, per fare un esempio, esistono ancora 7 edifici con l'amianto da rimuovere. Ma un piano del Governo per le abitazioni Erp ancora non esiste e i fondi sono quelli raccolti tramite Pnrr, finanziamenti regionali o fondi europei.

"Dobbiamo fare crescere il patrimonio di case di questo tipo ma mi rammarico che non esista una scelta politica nazionale che vada in questa direzione. Per Empoli da qui ai prossimi 10 anni servirebbero almeno altri 100 alloggi popolari in più. Oltre al lavoro che svolgiamo con Publicasa, da ricordare anche l'impegno con il Bando Affitti, oltre 200mila euro di sostegno per le famiglie più in difficoltà per pagare l'affitto", spiega Barnini.

Elia Billero

Il dettaglio degli interventi (dall'Unione dei Comuni)

NUOVA COSTRUZIONE E RECUPERO. In merito alle nuove costruzioni e recuperi sono in programma cinque interventi fra Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fucecchio e Montespertoli. Andranno a incrementare il patrimonio di ulteriori 56 alloggi: saranno realizzati, secondo i criteri Near Zero Energy Building, ovvero in classe energetica A le nuove costruzioni e in classe energetica B i recuperi. Questi interventi sono finanziati dalla Regione Toscana e dallo Stato: complessivamente l'importo dei finanziamenti ammonta a 6.797.084,80 euro. L'obiettivo è sostenere l'ambiente e aiutare gli utenti a contenere i costi dei consumi energetici di luce e gas.

P.I.N.Q.U.A. Gli interventi cofinanziati con le risorse del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare riguardano dieci azioni di efficientamento energetico e un intervento di domotizzazione di edifici parte del patrimonio in gestione, di proprietà dei Comuni di Cerreto Guidi (10 alloggi), Certaldo (28), Empoli (90), Fucecchio (21) e Montespertoli (12). Sono finanziati al 50% con fondi del PNRR e al 50% con fondi dei Comuni proprietari. Complessivamente l'importo dei progetti ammonta a 3.201.573,46 euro.

LEGGE 80/2014. Gli interventi riguardano manutenzioni straordinarie degli edifici, principalmente rifacimenti di coperture e facciate, ubicati fra Castelfiorentino (36 alloggi), Certaldo (8), Empoli (24) e Montespertoli (12). Per quanto riguarda il progetto di Empoli l'edificio interessato si trova in via Val Pusteria: i lavori sono in corso d’opera. A Montespertoli, l'edificio interessato è in via dei Mandorli: i lavori sono in fase di affidamento. Relativamente all'edificio che si trova in via Profeti a Castelfiorentino e a quelli che si trovano in via Marx a Certaldo, i lavori sono in fase di progettazione. I progetti sono finanziati grazie a risorse statali con legge 80 del 2014: l'importo complessivo dei finanziamenti è di 1.058.561,46 euro.

SUPERBONUS 110%. Publicasa sta cercando di finanziare con la cosiddetta misura del Superbonus 110% un'altra parte di azioni, affidandosi alla formula del partenariato pubblico privato. Il ruolo di Publicasa è trovare soggetti interessati, affidare loro la progettazione e la realizzazione e monitorare l'andamento a ogni fase esecutiva: ha pubblicato un avviso esplorativo a maggio 2021 che proponeva 8 lotti di intervento per complessivi 27 edifici fra i comuni di Fucecchio, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi, Empoli, Vinci, Gambassi Terme, Montaione e Castelfiorentino, per un totale di 318 alloggi. A oggi sono state ritenute ammissibili proposte su 6 lotti che potranno accedere alla successiva fase di gara, in pubblicazione. Il valore complessivo dei contratti ammonta a 34.130.670,85 euro.

FONDO COMPLEMENTARE PNRR. Sono previsti 28 interventi di efficientamento energetico finanziati con queste risorse. Riguardano principalmente la sostituzione di finestre e sistemi di termoregolazione degli impianti di riscaldamento degli alloggi. Per questa misura di finanziamento, l'azienda ha scelto di impiegare i fondi nella sostituzione di finestre sugli edifici in gestione alla luce del grande incremento di richieste di manutenzione registrato negli ultimi anni, con conseguente aumento dei costi di gestione. Saranno interessati 28 edifici fra Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli e Vinci, per 270 alloggi. L'importo complessivo del finanziamento concesso ammonta a 2.481.796,72 euro.

A questi 'capitoli', si aggiungono gli interventi di ripristino funzionale degli alloggi Erp: per l'annualità 2021, il totale dei lavori ammonta a 222.480,50 euro, suddivisi fra strutture presenti a Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. Si tratta di alloggi in gestione che si sono liberati e che sono da ristrutturare. L'importo del finanziamento in arrivo da Regione Toscana ammonta a 282.298,75 euro. Al termine dei lavori, gli alloggi verranno assegnati agli aventi diritto in graduatoria.





Tutte le notizie di Empolese Valdelsa



<< Indietro