Campo di grano in fiamme a Pisa, i vigili del fuoco mettono in salvo le case

Nel pomeriggio sono intervenute a Pisa sette unità dei vigili del fuoco di Pisa e Cascina, coadiuvate dall'elicottero VF Drago di Cecina, per domare un vasto incendio scoppiato nella periferia nord della città.

Il rogo, in via Gino Lombardi, ha distrutto otto ettari di coltivazioni di grano e si è diretto verso le abitazioni. Fortunatamente l'opera dei vigili del fuoco ha impedito che venissero raggiunte. Sono in corso indagini da parte dei vigili del fuoco per accertare le cause che hanno determinato l'incendio. Fiamme e fumo sono stati notati anche a chilometri di distanza.