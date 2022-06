Carenza di autisti bus all'Elba, Stella (FI): "Autolinee Toscane faccia contratti estivi urgenti"

"Non è pensabile che a stagione estiva già, di fatto, cominciata, all'Isola d'Elba manchino bus e e che questi saltino ripetutamente le corse per carenza di autisti. Autolinee Toscane non può limitarsi a dire che sta offrendo contratti estivi ai suoi autisti con la promessa di trovargli l'alloggio: l'azienda che gestisce il trasporto pubblico regionale ha il dovere di cercare in tutta Italia autisti disponibili a guidare i bus all'isola d'Elba, perché questo disservizio deve finire". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Giustamente - sottolinea Stella - i sindaci dei Comuni elbani hanno scritto ad Autolinee Toscane, chiedendo di risolvere subito il problema. Sono sempre più numerose le segnalazioni da parte di cittadini che denunciano disagi sia sulle linee urbane che extraurbane dell'isola, con corse che saltano senza preavviso, lasciando l'utenza ad aspettare inutilmente per ore sul ciglio della strada. Nel fine settimana trascorso alcune aree sono rimaste isolate. Con il passare del tempo la situazione sta peggiorando, ed è paradossale che questo avvenga proprio in un'isola che basa la sua economia sul turismo balneare".

Fonte: Ufficio Stampa