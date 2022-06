Doveva essere in carcere, lo sorprendono in giro per Viareggio

Doveva essere in carcere, lo hanno trovato a Viareggio. Un 23enne di origini irachene è stato bloccato dalla polizia e nuovamente arrestato. Nel maggio del 2022 era stata emessa la misura cautelare in carcere nei suoi confronti, ma è stato sorpreso in piazza Campioni nella cittadina della Versilia. Il 23enne aveva rubato, a gennaio 2022, due pistole da un'abitazione di Pisa. Il giovane è stato accompagnato presso il Commissariato dove l’arresto è stato formalizzato; in seguito è stato portato alla casa circondariale di Massa.