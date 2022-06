Incidente sul lavoro con tanto di esplosione e incendio alle 9.30 di oggi in una cantina sul Fosso Reale in piazza Cavour a Livorno. Un operaio 35enne è rimasto ferito mentre lavorava in un'officina nautica di rimessaggio barghe. L'uomo è in stato di forte shock. Sul posto oltre ai sanitari inviati dal 118 anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme con due mezzi.