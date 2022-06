Estate a Vicopisano: programma ricco di eventi

L'estate riprende tutti i suoi spazi, dopo due anni di limitazioni da pandemia, nel Comune di Vicopisano e gli eventi e le iniziative sono talmente tanti che occorrerà un altro 'cartellone' per il mese di settembre. Ingresso gratuito a ogni spettacolo, i costi diversi sono evidenziati nel programma.

"In realtà non ci siamo mai fermati - dice il Sindaco, Matteo Ferrucci - cercando di animare, anche nelle strette maglie delle restrizioni normative e nel loro pieno rispetto, il nostro territorio, ma questa estate è la prima, dopo due anni, in cui tornano tantissime iniziative, anche di più rispetto al pre-pandemia, per accogliere la voglia di spensieratezza, divertimento, cultura e socialità che c'è in tutti noi. Ci sono eventi di ogni tipo, per ogni sfumatura di gusto, per i bambini e le bambine, per ogni età, tradizionali e originali, fino al termine di settembre, culminanti, il 2 e 3 settembre, nella XXV edizione della Festa Medievale di cui parleremo di nuovo, così attesa. Un grande grazie alle associazioni che come sempre si sono impegnate moltissimo e un ringraziamento speciale alla struttura comunale e, in particolare, alla Biblioteca, la nostra officina culturale, e alla sua responsabile, Simona Morani, e ai nostri cantonieri, che insieme hanno organizzato e gestito il programma."

"Rocca'n'Roll festival inaugurerà il mese di luglio, i primi due giorni, finalmente può tornare con le sue entusiasmanti vibrazioni - intervengono l'Assessora al Turismo, Fabiola Franchi, e la Consigliera alla Cultura, Elena Pardini - ma vi invitiamo a scorrere bene il programma perché è ricco, vario, coinvolgente per tutti e tutte. E' in corso e andrà avanti fino al 18 agosto, la splendida collettiva artistica 'Septem Cellae Secretae", nelle antiche carceri di Vicopisano, sono previste numerose cene all'aperto in molte località e quella sotto stelle e torri, a Vicopisano, in via Lante, e il Monte Pisano Art Festival, che presenteremo insieme agli altri Comuni coinvolti, una vera sorpresa di bellezza. Ci saranno - continuano Franchi e Pardini - l'American Party, le Notti dell'archeologia, gli spettacoli teatrali di Utopia del Buongusto, gli appuntamenti, anche questi immancabili, con Musicastrada Festival, tanti altri bei concerti con ottima musica, la Festa della Croce Rossa, gli spettacoli del Gruppo Scacciapensieri, il Mercatino del Collezionismo la Festa di San Jacopo, il concorso canoro Ugola d'oro e le tradizionali sagre a Uliveto Terme, La Festa del Tortellino a San Giovanni alla Vena, la Festa della Birra, quella dei Primi tradizionali, con gli altri appuntamenti e il cinema per bambini e bambini nel parco tra le antiche mura del Circolo ARCI l'Ortaccio, la cena multietnica del Consiglio Pari Opportunità."

Tutte le informazioni su www.comune.vicopisano.pi.it, telefonando alla Biblioteca, 050/796581, scrivendo al Comune di Vicopisano.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa