Il Mostro di Firenze in un romanzo, a Poggibonsi l'esordio di Ceccherini

Salutato dalla critica come una delle opere narrative più significative pubblicate quest’anno (le recensioni si possono leggere a questo link: www.edizioninottetempo.it/it/il-mostro), Il mostro (ed. Nottetempo) di Alessandro Ceccherini sarà presentato giovedì 23 giugno a Poggibonsi alle 18:30 presso la Sala SET del Teatro Politeama. A dialogare con l’autore Alessandra Angioletti. Si tratta di un esordio di impressionante qualità, un romanzo che si muove in un periodo ampio che va dal 1935 fino al presente, ma che è incentrato sugli anni Settanta e Ottanta del Novecento, densi di violenza e misteri mai risolti, sulla vicenda del cosiddetto “mostro di Firenze”.

Iniziativa della Scintilla in collaborazione con la Fondazione ELSA

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

IL LIBRO

Negli anni settanta e ottanta l’Italia intera è scossa dagli omicidi del Mostro di Firenze, un’entità oscura che si muove al buio dei noviluni. Sono gli anni dell’estremismo politico, delle logge segrete, dei colpi di Stato mancati e delle bombe che esplodono, della morte usata come strumento di terrore ovvero come strategia di comunicazione. In quel clima inquieto e inquietante, cos’è stato il Mostro? Chi è stato? Alessandro Ceccherini risponde con gli strumenti della letteratura a questa domanda, iniziando dal 1935 per arrivare al presente. Perché il Mostro non ha neppure un principio e una fine certi. Perché il Mostro è molteplice, il mostro sono i mostri: Pietro Pacciani e i compagni di merende, il giovane medico e i compagni di cene, l’ex legionario, l’agente dei servizi segreti italiani e quello statunitense. Intorno a loro, in questa storia corale fondata su un lungo studio dei documenti, si muovono decine di personaggi, reali e finzionali, carnefici e vittime, testimoni e attori del male al lavoro in ogni piega della società. Spingendosi con l’invenzione narrativa laddove la verità giudiziaria si è arenata, Ceccherini racconta le verità incontestate e anche le crepe tra i fatti emersi dalle indagini. Il risultato è un appassionante e acuminato romanzo che ha il suo cuore crudele nella provincia fiorentina e fa i conti con l’immaginario di un’intera epoca.

L'AUTORE

Alessandro Ceccherini è nato in Toscana nel 1985. Ha pubblicato racconti su diverse riviste letterarie, tra cui TerraNullius, Altri Animali, SPLIT e Narrandom. Il Mostro è il suo primo romanzo.