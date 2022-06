In fiamme uno stabile alla periferia di Pisa

Ha preso fuoco un edificio alla periferia di Pisa. Non ci sono persone coinvolte, ma è andato in fiamme uno stabile di cinque piani. Il fatto è avvenuto oggi, martedì 21 giugno, in via Meucci nella frazione di Ospedaletto.

Il rogo si è originato sulla copertura di un edificio composto da cinque piani fuori terra, è adibito interamente ad uffici. Quando sono arrivati i vigili del fuoco di Pisa l’edificio era già stato evacuato, l’incendio è stato subito circoscritto e spento. In corso la bonifica e la messa in sicurezza.

"Il fabbricato è a destinazione d'uso commerciale e, ai piani, sono presenti uffici e studi professionali. Si è registrata la pronta evacuazione prima dell'arrivo dei soccorsi. Non sono evidenti danni strutturali, ma gli impianti elettrici e di climatizzazione hanno subito danni e la loro funzionalità é in corso di accertamento" fanno sapere dai vigili del fuoco pisani.