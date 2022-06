In rampa di lancio il Greve Opera Academy

Si rinnova il sodalizio tra il Chianti e gli Stati Uniti grazie al progetto che da anni lega obiettivi culturali, risorse e spazi pubblici messi a disposizione dal Comune, dalla scuola di Musica di Greve in Chianti, dal Connecticut Lyric Opera e dal Connecticut Chamber Orchestra. Prende il via il ricco cartellone del Greve Opera Accademy, in programma fino all’8 luglio. L’iniziativa si propone di regalare a cittadini e turisti spettacoli di altissimo livello a Greve in Chianti, in piazza Matteotti e nella chiesa di Santa Croce.

La faculty del Summer Music Academy & Chamber Music Studies è composta da prestigiosi docenti che hanno preparato i cantanti partecipanti alla Master Class sull’esibizione di alcuni brani tratti dalle opere più celebri. I docenti, altamente qualificati e di provenienza internazionale, sono Lynn Taylor, Jurate Svedaite, Steve Fredericks e Rebecca De Almeida, Deborah Lifton. Il violinista Adrian Sylveen, fondatore e anima del gruppo, ha curato la direzione artistica e lo stage. Le esibizioni saranno accompagnate dall’Orchestra da Camera di Greve in Chianti e dal violinista Luca Rinaldi.

Gli appuntamenti della kermesse partono questa sera alle ore 21.15, nella chiesa di Santa Croce, con il concerto degli artisti del Greve Opera Academy che eseguiranno musiche di Respighi e Vivaldi, arricchito dalla partecipazione del Coro del Teatro Garibaldi di Figline Valdarno, diretto da Alessandro Papini.

L’evento successivo, previsto il 3 luglio in piazza Matteotti alle ore 21.15, è l’opera di Georg Friedrich Haendel “Giulio Cesare in Egitto”, su libretto di Giacomo Francesco Bussani. L’opera, diretta da Adrian Sylveen, sarà eseguita dall’Orchestra da Camera di Greve in Chianti. Evento conclusivo della rassegna è il concerto nella chiesa di Santa Croce di Greve in Chianti, in programma l’8 luglio alle ore 21.15, con Adrian Sylveen e Luca Rinaldi che si esibiranno in un concerto di Antonio Vivaldi (Concerto per due violini in SI maggiore) e gli artisti del Master Class, accompagnati dall’Ensemble dell’Orchestra da Camera di Greve in Chianti, protagonisti del capolavoro di Giovan Battista Pergolesi, Stabat Mater P77. Gli spettacoli in piazza Matteotti e nella chiesa di Santa Croce sono gratuiti.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino