Un incidente senza feriti ma che ha causato la rottura del semaforo tra via Diaz e via Gramsci a Ponte a Egola. È accaduto ieri sera a San Miniato al trafficato incrocio. Ne dà comunicazione il sindaco Simone Giglioli, specificando che sarà necessario un intervento di ripristino. Senza semaforo, al momento vale la cartellonistica verticale. Dunque obbligo di dare la precedenza per coloro che da via Gramsci si immettono su via Diaz.