La Notte d'Isabella, due giorni nel Rinascimento a Cerreto Guidi

Ritornano Sabato 2 e Domenica 3 luglio le atmosfere e i misteri de "La Notte d’Isabella", la più suggestiva e coinvolgente manifestazione dell’estate cerretese. Chi visiterà il borgo mediceo in quei giorni si risveglierà come per incanto nel luglio 1576 e sarà trasportato dal gran fermento del popolo intento a far festa, per salutare l’arrivo alla Villa Medicea dell’amata Isabella, figlia prediletta del Granduca Cosimo I.

L’affascinante rievocazione storica, che giunge quest’anno alla X edizione, è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, il Polo Museale della Toscana, la Parrocchia di San Leonardo, ed ha il patrocinio della Regione Toscana.

"Sono felice che dopo lo stop imposto dalla pandemia, la Notte d’Isabella possa tornare in tutto il suo splendore - dichiara il Sindaco Simona Rossetti - È un evento reso possibile dall’impegno dell’Amministrazione comunale e di tante associazioni che con passione e entusiasmo si stanno adoperando per la riuscita della manifestazione testimoniando ancora una volta il forte senso di appartenenza alla comunità. Ringrazio la Pro Loco e tutte le persone che stanno lavorando per il programma e gli allestimenti. La Notte d’Isabella mostra le tradizioni di Cerreto Guidi portando indietro nel tempo e consentendo di riscoprire una storia che non è solo locale. Si tratta di una rievocazione bella ed importante che contribuisce a far conoscere ancora di più Cerreto Guidi, valorizzando un territorio che offre numerose opportunità per visitatori e turisti".

Per questa edizione della ripartenza, saranno 20 i gruppi di artisti e figuranti coinvolti e 50 gli spettacoli itineranti nel borgo e dinanzi alle scalee del Buontalenti. Si spazierà dai giochi di spade all’antica balestra manesca, dalla falconeria alle bandiere, dalle musiche e danze rinascimentale ai giocolieri, dagli spettacoli di fuoco alle magie del pifferaio magico, per non dimenticare il teatro dei burattini per i più piccoli. Saranno 8 i punti di ristoro, numerose le ambientazioni, i mestieri ed i banchi del mercato rinascimentale.

"La Notte d’Isabella è diventato nel corso degli anni un appuntamento di prima grandezza, che richiama ad ogni edizione migliaia di visitatori - sottolinea Lorenzo Brunori, presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Cerreto Guidi - La rievocazione è rimasta fedele al suo spirito originario, pur proponendo sempre nuove attrattive. Ciò vale a maggior ragione per questa decima edizione, che è quella della ripartenza. La Notte d’Isabella è il frutto di un’attenta e precisa ricostruzione storica, all’insegna di suggestive atmosfere rinascimentali, nella miglior tradizione dell’epoca. Tutto questo si fonda su uno straordinario impegno volontario, anzitutto del Gruppo Organizzatore, vera e propria fucina di idee e di azioni per la realizzazione di questa straordinaria manifestazione e quindi di tutte le realtà associative coinvolte nell’allestimento e nella gestione della stessa".

L’inaugurazione della Notte d’Isabella, alla presenza delle autorità, avverrà ufficialmente Sabato 2 luglio alle ore 18.30 in Piazza Vittorio Emanuele II. Rulleranno i tamburi, squilleranno le chiarine e al colpo del cannone inizierà la festa, che si protrarrà fino alla mezzanotte. Poi si replicherà la Domenica dalle 17.00 alle 24.00.

L’entrata prevede un biglietto d’ingresso di € 5,00, con la riduzione per i residenti del Comune a € 3,00 e la totale esenzione per i residenti nel centro storico e fino a 18 anni. Dai parcheggi sarà disponibile un servizio navetta gratuito.

Tra le iniziative incluse all’interno della Notte d'Isabella, da segnalare la settima edizione di “Una foto per Isabella”, il concorso fotografico ideato con l’obiettivo di raccontare attraverso le immagini, le atmosfere e i misteri di Cerreto Guidi nel '500.

Da ricordare, infine, come nei due giorni della manifestazione sarà possibile visitare gratuitamente la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco, nonché lo straordinario Presepe in miniatura all’Uncinetto.

Tutte le informazioni sul nuovo sito della manifestazione: www.lanottedisabella.com

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa