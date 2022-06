Livorno prepara la mezza maratona di novembre

Manca difatti ancora tanto al 13 novembre, ma l’organizzazione della “BENETTI LIVORNO HALF MARATHON” è già da tempo al lavoro nella preparazione della quinta edizione della classica toscana, una delle più apprezzate mezze maratone della seconda parte dell’anno podistico italiano.

Il fatto che sia la quinta edizione non deve però trarre in inganno, perché la gara nata insieme alla Maratona di Livorno, dopo 35 anni è ripartita dall’edizione Zero concentrando tutte le forze sui 21,097 km e i risultati si sono subito apprezzati in termini di partecipazione diventando un caposaldo del movimento amatoriale.

Anche quest’anno la mezza novembrina assegnerà i titoli regionali toscani Uisp, ma insieme alla sfida sulla distanza classica sono previste anche la “LIVORNO RUN” sui sempre più popolari e frequentati 10 km competitivi e la “STRALIVORNO” sempre 10 km ma per i non competitivi.

Il percorso, ampiamente apprezzato da tutti i partecipanti, con i passaggi all’interno dell’Accademia Navale e del Cantiere Benetti, che sono ormai un segno distintivo per la gara, subirà delle leggere modifiche rispetto allo scorso anno.

Le iscrizioni sono già aperte da gennaio e la quota di 30 euro non cambierà fino alla data del 10 novembre, mentre per la Livorno Run il costo è di 15 euro.

Per la non competitiva il prezzo è di 10 euro.

Una spesa nel complesso assolutamente abbordabile ed effettuarla prima dell’estate significa mettersi al sicuro considerando l’affluenza alla gara e avere in agenda un classico appuntamento assolutamente da non perdere.

E’ previsto un pacco-gara con felpa sportiva Runners ai primi 1.000 uomini ed alle prime 250 donne oltre a gadget vari.

Informazioni

Comitato Organizzatore: Responsabile Tecnico Franco Meini 338.9563043

A.S.D. LIVORNOMARATHON (Viale Carducci 93, 57122 – Livorno) 0586-428316

www.maratonadilivorno.it; info@maratonadilivorno.it

Fonte: Ufficio Stampa