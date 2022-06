MMAB, la biblioteca apre in anticipo e inaugura il nuovo punto ristoro

Per molto tempo prima della pandemia è stato il punto di riferimento per i ragazzi e gli studenti della zona. Poi i tanti mesi di chiusura hanno un po' mutato le abitudini.

Con il venir meno delle limitazioni tante persone sono tornate a studiare al MMAB, e l'Amministrazione Comunale ha voluto attuare degli interventi per rafforzare e accelerare questa tendenza.

Questo nuovo corso del MMAB comincia con la decisione di individuare un nuovo gestore per il punto ristoro e di anticipare l'orario di apertura dello spazio, come da tempo i frequentatori ci chiedono.

Giovedì 23 giugno alle 19.30 inaugurerà il nuovo spazio ristoro. Lo spazio prenderà il nome di “ART POKE” e sarà aperto per colazione, pranzo, aperitivo e cena. Il menu avrà come proposta principale le famose “poke”, molto gradite dai ragazzi, e un’offerta variegata e tradizionale sia per la colazione che per il pranzo e i momenti di pausa. Ma al di là del cibo sarà uno spazio di incontro e scambio, aperto a tutti.

Sarà attivo dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 23.30 e nelle serate del giovedì saranno proposti eventi di vario genere: mostre e dj set, ma anche collaborazioni con designers e artisti.

"Lo scorso anno abbiamo realizzato un percorso partecipativo finalizzato a ripensare spazio e funzioni del MMAB. Fra le tante indicazioni che sono emerse due erano praticamente all'unanimità: la riapertura della caffetteria e l'ampliamento dell'orario. Da giovedì rispondiamo queste richieste con l'inaugurazione di ART POKE e con l'apertura alle 9.00 dell’edificio. Mi piace pensare al MMAB come ad uno spazio vivo che cambia e si adatta i bisogni e alle idee di chi lo frequenta. Ecco perchè come amministrazione ci siamo spesi per introdurre queste due novità. I gestori individuati attraverso un avviso pubblico sono due giovani e dunque che sono in grado di dialogare con il principale pubblico di riferimento della struttura", afferma il sindaco Paolo Masetti.

I nuovi gestori sono stati individuati a seguito di un avviso pubblico/indagine di mercato al quale ha risposto (unico soggetto partecipante) la società NOWALLS, formata da due giovani imprenditori, per di più montelupini Davide Bianucci e Lisa Furiesi.

Il programma dell'inaugurazione prevede buffet con assaggi di mini poke e mini bun, possibilità di cenare e dj set con Duccio dj e Gherayo dei BNKR44.

L'altra novità importante strettamente connessa con la riapertura del punto ristoro è l'anticipazione dell'orario di apertura dalle 10.00 alle 9.00.

Una scelta non da poco, come fa notare l’assessore alla cultura, Aglaia Viviani «in un momento storico in cui vengono operati tagli ai servizi pubblici, noi li ampliamo, aumentiamo l’orario di apertura della biblioteca e del Museo e riusciamo a farlo senza aggravi per l’amministrazione. In alcuni casi più che le risorse economiche servono le buone idee e una capacità di andare un po’ oltre gli schemi cercando di connettere i servizi, sempre con il fine ultimo di migliorare il servizio per i nostri cittadini».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa