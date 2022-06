Movida a Capraia Fiorentina e altri disagi, l'opposizione riporta le lamentele dei residenti

Sono ormai almeno due anni che riceviamo segnalazioni dai cittadini di Capraia Fiorentina sul crescente disagio sociale e sulla sempre più carente garanzia di ordine pubblico che molto spesso è sfociato in episodi di vandalismo, disturbo costante della quiete pubblica e casi di ubriachezza.

Prima piazza Dori, poi Via Allende, Piazza Madre Teresa e da qualche tempo anche Via Verdi, questi i punti critici dove sempre più spesso si verificano i casi già citati.

Quando due anni fa iniziammo a dare voce a tutto questo ci dissero che eravamo esagerati, che stavamo mistificando la verità, che non era così grave come appariva, e queste sono solo alcune delle critiche mosse da alcuni membri della giunta comunale che, invece di intervenire, hanno preferito ignorare i fatti abbandonando i cittadini alla mercé della sempre più crescente sensazione di non essere al sicuro nemmeno sotto casa loro.

Nonostante raccolte firme, segnalazioni, lamentele pubbliche e chiamate di intervento, la situazione non è mai stata risolta e non è mai stata presa una posizione ferma e dura per contrastare questo dilagante disagio. Chiediamo che siano prese seriamente in considerazione queste problematiche che i cittadini hanno più volte segnalato.

Registriamo ancora molteplici lamentele dei cittadini di Capraia e ancora una volta la zona più critica sembra essere Piazza Dori.

Domenica come ogni santa sera una folta massa di ragazzi hanno dato vita a schiamazzi assordanti con casse dai decibel altissimi e urla che avevano poco a che fare con lo svago serale che si addice a giovani minori. I residenti ci fanno sapere di essere veramente stanchi e provati da questa situazione che pare non trovare soluzione.

Chiediamo un intervento tempestivo da parte del Sindaco con ordinanze che possano garantire la stabilità e l’equilibrio del quieto vivere, regolamentando la distribuzione di alcool e gli orari in cui questi possono essere venduti, punire severamente i trasgressori, garantire il normale svolgimento della vita serale dei cittadini senza sentirsi ostaggi a casa propria. Chiediamo più presenza sul territorio di pattuglie dei Carabinieri e dei vigili urbani specialmente nei luoghi e negli orari ad alta criticità e interventi deterrenti quali telecamere di sorveglianza.

Gruppo Consiliare Impegnarsi per Capraia e Limite