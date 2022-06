Nuovo Ostello Cartiera sulla Francigena a Colle Val d'Elsa

Taglio del nastro per l’ostello Cartiera La Buca di Colle di Val d’Elsa in via XXV Aprile. Giovedì 23 giugno alle ore 19 si volgerà l’inaugurazione della nuova struttura recentemente riaperta. Un’occasione per i cittadini per visitare l’ostello e per gli operatori del settore di entrare in contatto con i gestori che si sono aggiudicati la gara per l'affidamento della struttura, in modo tale da sviluppare sinergie per una collaborazione nell’ottica del miglioramento dell’ospitalità e dell’accoglienza turistica, ma anche e soprattutto della promozione del territorio.

Durante l’evento verrà, inoltre, presentato il nuovo percorso della Francigena, recentemente approvato, che attraversa il centro della nostra città, e che si immette sul SentierElsa proprio di fronte all'ostello.

Sarà infine presentato l'"Anello della Francigena Colligiana", un’idea di prodotto turistico che unisce i due percorsi della Francigena presenti sul nostro territorio (quello per il Centro e quello per Badia a Coneo), dando l’opportunità ai turisti di godere di tutti i punti di interesse e le bellezze presenti sul nostro territorio, e allungandone la permanenza in Città