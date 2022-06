Picchia e maltratta moglie e figlio minore, allontanato da casa 39enne violento

Un 39enne dell'Est Europa residente nel quartiere pisano di San Giusto è stato allontanato dalla casa della famiglia e non potrà avvicinarsi da quella casa, dal luogo di lavoro della moglie, dalla scuola del figlio e dalle strade che vengono percorse quotidianamente dalle vittime di violenza.

La compagna in 3 anni ha subìto continui maltrattamenti, legate a esplosioni incontrollate di rabbia fomentate dall'alcol. Botte, gravi minacce, offese, vessazioni e svilimenti che interessavano anche il figlio minorenne.

La donna ha denunciato tutto questo, l'uomo era già stato arrestato nel 2019 per lesioni ai danni della moglie, portando all'intervento della questura. I poliziotti hanno permesso di raccogliere prove per far chiedere al pm e per far ottenere dal gip le due misure cautelari.