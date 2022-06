Rubano liquore al supermercato, denunciate due donne a Pisa

Furto alla Coop di via Valgimigli a Cisanello di Pisa. Ieri alle 17.15 la polizia è entrata in azione scoprendo che due donne residenti a Cascine erano state scoperte mentre tagliavano le placche antitaccheggio di due bottiglie di liquore da 60 euro. Dopo averle nascoste in borsa sono passate oltre le casse ma gli addetti alla sicurezza le hanno bloccate e consegnate ai poliziotti. Sono state denunciate per furto aggravato in concorso. Il liquore è tornato tra gli scaffali.