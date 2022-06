Torna il premio "Tommaso Cardini": gli Oscar del Palio di Fucecchio

Il premio ”Tommaso Cardini” torna ad assegnare gli Oscar del Palio di Fucecchio.

Domani alle ore 21 al via la quattordicesima edizione della manifestazione dedicata alla memoria dell’ex presidente dei Fratres - Donatori di Sangue, nonché fondatore dell’edizione moderna del Palio nel 1981. La serata, ad ingresso libero, si svolgerà al Teatro Pacini, ma sarà anche allestito un maxischermo in piazza Montanelli per permettere a tutti gli appassionati di partecipare alla premiazione. Il premio, come da tradizione, assegnerà i riconoscimenti alle Contrade per la sfilata della 41° edizione del Palio, con sei categoria in lizza: miglior sceneggiatura, miglior personaggio maschile, miglior personaggio femminile, miglior coppia, miglior gruppo musici e miglior gruppo sbandieratori. A stabilire i vincitori sarà una giuria composta da esperti e docenti universitari di storia del costume. tra i nomi quelli di Luciano Artusi, Bruna Niccoli, Samuele Bruni e Riccardo Mugellini. Quest'ultimo rappresenterà la giuria intervenendo direttamente a teatro in occasione della consegna dei riconoscimenti.

La cerimonia sarà inoltre arricchita dalla proiezione di alcuni contributi video che racconteranno tutte le emozioni della sfilata e della settimana del Palio.

"Il premio Cardini - spiega l'assessore al Palio e alla cultura Daniele Cei - rappresenta un riconoscimento per il grande lavoro svolto dalle Contrade del Palio nella ricerca storica e nella preparazione dei costumi che esaltano la sfilata ma è anche uno strumento per valorizzare gli aspetti storici e culturali che raccontano il Palio all'esterno e che catturano l'interesse degli appassionati di costumi d'epoca e delle rievocazioni. La cerimonia avrà anche un momento molto significativo dedicato alla memoria di Tommaso Cardini".

Fonte: Ufficio Stampa