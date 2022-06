Ubriaco cade a terra con lo scooter e insulta i poliziotti: denunciato

Era finito a terra dopo un incidente con lo scooter perché ubriaco. All'arrivo dei soccorsi ha cominciato a insultare i poliziotti, da lì la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. È successo in via degli Artisti a Firenze, dopo l'una di notte. I soccorsi sono giunti inizialmente da un automobilista che ha chiamato il 118 e la polizia. Dopo il test alcolemico è emerso che l'uomo aveva un tasso di oltre 7 volte superiore il limite di alcol nel sangue, 3,5 gr/litro.