Arrestato 35enne all'aeroporto di Pisa

Un arresto e una denuncia da parte della polizia di frontiera all'aeroporto di Pisa. In manette è finito un 35enne di origini marocchine: controllato in arrivo dal Marocco, è risultato oggetto di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Grosseto. Dovrà scontare 9 anni e 6 mesi per produzione e spaccio di droga.

Fermato tra i passeggeri in partenza per Dublino un 37enne di origini somale che tentava di imbarcarsi con un documento appartenente ad un' altra persona. Gli agenti, da attento controllo del documento – una carta di identità svedese intestata ad altro cittadino somalo – si sono accorti che, nonostante la forte somiglianza con la persona raffigurata nel documento, quest’ultima non corrispondeva con il giovane presente di fronte agli operatori. Perciò è partita la denuncia.