Ballottaggi, il terzo polo si spacca. Italia Viva divisa tra Lucca e Carrara

Il terzo polo alle elezioni di Lucca si scompone ancora. Nonostante il sostegno al primo turno del direttore d'orchestra Alberto Veronesi, in questi giorni si sono separati i partiti che componevano la coalizione. Italia Viva, Azione e +Europa si sono ricomposti attorno alla figura dell'assessore uscente Francesco Raspini, in corsa per il centrosinistra. Veronesi stesso e la lista Rinascimento invece hanno voluto appoggiare il candidato del centrodestra Mario Pardini. Affiancherà Fabio Barsanti, ex Casapound adesso con Italexit, e Andrea Colmbini delle liste No Green Pass.

Italia Viva ha deciso invece di saltare dall'altra parte della barricata nell'altro ballottaggio che si terrà in Toscana questa domenica, quello a Carrara. Il candidato Cosimo Ferri ha appoggiato il candidato del centrodestra Caffaz invece di sostenere la candidata Pd Arrighi. Dal Pd locale in questi giorni sono uscite interviste che affermano come Ferri fosse solo in cerca di poltrone, a dispetto di quanto affermato da quest'ultimo dando la notizia dell'appoggio a Caffaz.